За підсумками групового етапу збірна України набрала чотири очки, але такого результату не вистачило, щоб вийти у плей-офф. "Синьо-жовті" стали останніми у квартеті Е.

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"На душі – що ми це Євро програли у першому матчі. Багато причин – ми розібрали цю гру. Я справді бачу, що гравці реагують. Ми не потрапили у плей-офф, бо ми втратили важливі очки і не тільки очки, а й голи", – сказав Ребров у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України програла Румунії (0:3), обіграла Словаччину (2:1) та розписала нічию з Бельгією (0:0).

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