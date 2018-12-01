Ребров на чолі Ференцвароша розгромив Пакш, чотири українці допомогли Кішварді здобути перемогу

Відбулися чергові матчі 16-го туру чемпіонату Угорщини. Команди українців здобули перемоги.
Угорщина, 16 тур
Кішварда – Академія Пушкаша – 1:0
Гол: Хорват, 35
Пакш – Ференцварош – 0:3
Голи: Беде, 16, Блазіч, 26, Варга, 67
У стартовому складі Кішварди, яка мінімально здолала Академію Пушкаша, з'явилося троє українців: Артем Мілевський, Павло Лук'янчук та Роман Карасюк, а Богдан Мельник вийшов на поле на 68 хвилині.
Ця перемога стала для Кішварди лише третьою в нинішньому сезоні Для того, щоб покинути зону вильоту, їй потрібно здобути ще мінімум 2 очки.
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Ференцварош без проблем розібрався з Пакшем, забивши у ворота суперника три "сухі" м'ячі. Команда, наставником якої є Сергій Ребров, продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату Угорщини.