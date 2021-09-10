Олександр Герега пояснив, чому новим керманичем національної команди став саме Олександр Петраков і хто не дозволив Руслану Маліновському розкритись на Євро-2020.

"У Реброва чинний контракт. Він мріяв потрапити у збірну України, як і керівництво УАФ мріяло про це. Адже у нас перспективна збірна, це інструмент, за допомогою якого можна здобути визнання і славу. У нас є ким грати в футбол.

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Ми розуміємо, чому на Євро-2020 не заграв наш італієць. Тому що він був виснажений, в Аталанті його виснажили. Він просто вже не міг грати. А потенціал у нього божевільний, його вистачить на півкоманди.

До того ж ви бачили, хто забив гол шведам (Артем Довбик, – прим.). У нас є класне продовження. Та збірна, яку тренував Петраков. Він знає всіх цих хлопців. Вони якраз підійшли до того рівня, щоб відповідати національній команді.

А щодо скандалів навколо персони Павелка... Футбол давно вийшов за рамки спорту. Це найбільше і найдорожче шоу в світі. Не може все йти гладко. У футболі завжди є багато цікавого, а для журналістів це океан, який ніколи не переплисти", – сказав Герега у коментарі Tribuna.

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