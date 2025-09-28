Нещодавно з'явилися чутки, що наставник збірної України Сергій Ребров покине команду та повернеться до клубного футболу. Панатінаїкос зацікавився українським фахівцем і начебто веде з ним перемовини після відходу Руя Віторії.

Ребров вирішив покинути збірну України та чекає на розмову із Зеленським – грецькі ЗМІ

Як повідомляє Outsidersbet, Панатінаїкос може залишити головним тренером Хрістоса Контіса, який тимчасово очолив команду. Керівництво грецького клубу вражено результатами та грою в останніх матчах, що вселяє оптимізм на майбутнє. Окрім того, наставник має підтримку гравців, які "говорили про розкріпачення, хвалили внесок Контіса".

"Чим більше перемог здобуває Панатінаїкос, тим більше очок Хрістос Контіс заробляє, щоб продовжити своє перебування на лаві запасних. І, до речі, він, можливо, навіть заслуговує на це, з огляду на виняткову зміну, яку він вніс у команду", – зазначає видання.

У останніх трьох матчах Контіса Панатінаїкос виграв у Калітеї (1:0) та Янг Бойза в ЛЄ (4:1), а також зіграв унічию з Олімпіакосом (1:1).

Україна стартує на ЧС-2025 із Шевою і найкращим голкіпером Євро, але без топ-бомбардирів – чого чекати від наших?