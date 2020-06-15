Ребров може підписати Шведа – вінгер Селтіка має варіанти у кількох європейських чемпіонатах

Вінгер "кельтів" має варіанти продовження кар'єри у кількох європейських країнах – зокрема, Угорщині та Іспанії.

Мар'ян Швед не зумів закріпитися в Селтіку у своєму дебютному сезоні в Шотландії. Українець зіграв лише 40 хвилин, тричі вийшовши на поле, але встиг записати до свого активу один гол. 22-річний Швед не отримав чемпіонську медаль, позаяк не награв необхідної кількості хвилин.

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Імовірно, що влітку вінгер вирушить в оренду. Щоправда, Швед не планує повертатися в Україну, хоча раніше лунала інформація про інтерес Карпат та Олександрії. Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков в ефірі ТаТоТаке.

За його словами, доволі реальним є перехід Шведа до лав Ференцвароша, який очолює Сергій Ребров. Екс-наставник Динамо зацікавлений у підписанні вінгера Селтіка. Щоправда, це може трапитися лише у випадку, якщо український тренер залишиться в угорському клубі. Також є певний інтерес до Мар'яна з Іспанії, але найбільш реальним варіантом для екс-карпатівця є Бельгія.

Водночас журналіст не назвав клубів, у яких може продовжити кар'єру вихованець "зелено-білих". Наразі Швед перебуває у Львові, де самостійно підтримує форму.

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