"У Реброва контракт з Аль-Айном до червня, до якого він ставиться з повагою. Я відчуваю велике бажання Реброва очолити національну збірну. Зі своїх джерел я знаю, що був переговорний процес між президентом УАФ Андрієм Павелком та Ребровим. Не знаю, чи домовились вони про щось. Про це поки що рано говорити.

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Збірна України проведе перший матч у кваліфікації до чемпіонату Європи вже в березні (проти Англії – прим.). Ребров за контрактом на цей момент залишається наставником Аль-Айна. Є один нюанс. Знаючи, як ведуться справи на Близькому Сході, якщо клуб до весни не боротиметься за чемпіонство, то є шанс побачити Реброва на голові збірної України вже у березні", – поділився Вацко у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, контракт Олександра Петракова з УАФ завершується 31 грудня. Поки ні тренер, ні УАФ не повідомляли бодай про намір продовжити співпрацю. Сергія Реброва називають одним із головних кандидатів на посаду.

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