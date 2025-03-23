"Як ми усі пам’ятаємо, достатньо складно грають другі поєдинки українці в таких спайках. Зараз найголовніше буде не пропустити, захистити свої ворота, шукати шанси в контратаках. Яку стратегію обере Сергій Ребров – я не знаю, але цілком можливо, що він може наважитися грати в три центральні захисники.

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Одна гра, закрити усі діри в обороні, сподіватися на нашу групу атаки, де хтось зможе знайти свій шанс забити бельгійцям. Це буде, напевно, найголовніша наша стратегія на матч-відповідь.

Якщо говорити про мої очікування від результату зустрічі, то я прогнозую нічию в матчі. Не зовсім зрозуміло, за рахунок чого бельгійці зможуть створити дуже великі проблеми обороні збірної України. Разом з тим я буду розуміти, що і наша збірна не буде форсувати події на футбольному полі. Тобто, нічия, можливо результативна, вона напрошується – такий от мій прогноз на цей поєдинок" – сказав Циганик для Рейтингу Букмекерів.

Нагадаємо, збірна України перемогла Бельгію (3:1) в першому поєдинку плей-офф за вихід в дивізіон А Ліги націй. Матч-відповідь відбудеться 23 березня у бельгійському Генку, початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

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