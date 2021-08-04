Український фахівець розпочав переговори з керівництвом Аль-Айна щодо розриву контракту, повідомив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Маркевич та УАФ мають різне бачення роботи у збірній України – джерело вже назвало одного із ймовірних помічників

Ребров намагається вирішити питання полюбовно і навіть може залишити замість себе Вісенте Гомеса. Якщо домовитися з клубом не вдасться, то УАФ переключиться на кандидатуру Мирона Маркевича.

Інформація від Meta-ratings має кілька уточнень. Це джерело стверджує, що Ребров заздалегідь прописав у контракті з Аль-Айном пункт про достроковий розрив, якщо його покличуть в збірну України. Рішення залежить суто від 47-річного фахівця і його юристів, які вже вивчають пропозицію УАФ. Реброву нібито запропонували близько 2 млн євро зарплатні на рік.

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