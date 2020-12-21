"У нас хороший контракт з Ребровим. Якщо він і не серед найбільш високооплачуваних тренерів Європи, то точно має зарплату топ-рівня.

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Він може тут залишатися, тому що заробляє хороші гроші в хорошому клубі. А почувається він так само", – сказав Кубатов в коментарі M4 Sport.

Зауважимо, на зимову паузу Ференцварош пішов лідером чемпіонату Угорщини – 9 пунктів переваги над Фехерваром і гра в запасі. Сергій Ребров очолює "Фраді" з літа 2018-го.

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