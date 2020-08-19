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Ребров має серйозні втрати перед стартом в Лізі чемпіонів – вилетіли Зубков та капітан команди

16:24 - Читать на русском
Ребров має серйозні втрати перед стартом в Лізі чемпіонів – вилетіли Зубков та капітан команди
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров повідомив останні новини перед матчем першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Юргордена.

 

"Основна відповідальність гравців полягає в тому, що все вирішиться в одному матчі, не двох. Ми проаналізували суперника, але ми граємо вдома і лише одну зустріч, де немає місця для помилок. Олександр Зубков і Герге Ловренчіч не допоможуть нам через травми.

Ребров пояснив, чому запрошує у Ференцварош гравців з Шахтаря, але не з Динамо

Я зазвичай не думаю про шанси наперед. Зараз я думаю, що обидві команди мають 50% на прохід у наступний раунд. Суперник має перевагу в тому, що їхній чемпіонат все ще триває. Це означає, що вони зіграли кілька матчів, а в нас був лише один, де погода відіграла велику роль, особливо під час другої половини гри", – цитує Реброва сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, матч між чемпіоном Угорщини і шведським Юргорденом відбудеться сьогодні (19 серпня), початок о 20:00 за Києвом.

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Теги
Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Сергій Сергій Ребров Ліга чемпіонів Ференцварош - Юргорден Герге Герге Ловренчіч Олександр Олександр Зубков
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