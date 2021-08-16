Президент УАФ Андрій Павелко мав домовленість із Сергієм Ребровим і його агентом Шандором Варгою на випадок екстреного відходу Андрія Шевченка зі збірної України в Мілан.

"Коли у Піолі почалися проблеми в Мілані, то італійським клубом розглядалася кандидатура Шевченка як його наступника. У цей час відбулася зустріч між Андрієм Павелком, Шандором Варгою і Сергієм Ребровим.

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Саме через цю бесіду Ребров посварився із президентом Ференцвароша. Тому ті трансфери, що Сергій просив, не були здійснені. Президент сказав Реброву: "Навіщо ми будемо купувати під тебе футболістів, якщо ти йдеш?"

Була попередня домовленість, що саме Сергій Ребров очолить збірну України, якщо Мілан звільнить Піолі і узгодить всі питання з тренерським штабом Шевченка. Була навіть імовірність, що на Євро-2020 збірна поїхала б уже з Ребровим, якби Шевченко терміново очолив Мілан.

Ті комісійні, що отримали агенти Реброва за підписання контракту з Аль-Айном, а там не тільки Варга, а й інші, – це серйозні гроші. Вони свою справу зробили і ці гроші повертати не хочуть. А йдеться про мільйони, дуже серйозна сума", – резюмував журналіст Андрій Маліновський в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, новим тренером збірної України після відходу Андрія Шевченка вже завтра, 17 серпня, має стати Олександр Петраков, якщо Сергій Ребров не домовиться з Аль-Айном про дострокове розірвання контракту.

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