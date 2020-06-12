Ребров мав більше можливостей для купівлі гравців, ніж Хацкевич, – Дмитрулін

Колишній захисник Динамо Юрій Дмитрулін порівняв роботу Сергія Реброва та Олександра Хацкевича на чолі київського клубу.

"Напевно, Ребров дуже здорово провів свій тренерський етап із залученням іспанських фахівців. Якщо порівнювати Хацкевича з Ребровим, то у Сергія було більше можливостей для покупки футболістів. У той час, коли в країні був економічний підйом, цьому більше приділялося уваги.

Мілевський – про бійку Клебера та Пєєва: Бразилець був своєрідним, "смердючим" футболістом

Після того, як почалося те, що відбувається на Донбасі, не особливо багато легіонерів і сильних гравців мають бажання сюди їхати. Тому в Хацкевича особливо і вибору не було. Він успішно робив ставку на молодих футболістів, своїх вихованців.

Багато пишуть, що він нічого нового не привніс. Але я не згоден з цим. Якраз він і ввів ту групу гравців в основний склад, яка зараз на перших ролях і залучається до збірної України. Михайличенко мені подобався ще в статусі асистента Лобановського. Тепер став головним тренером. Людина пограла на високому рівні і в СРСР, і за кордоном. У нього теж є своє бачення", – поділився Дмитрулін на подкасті телеграм-каналу Записки динамовца.

Нагадаємо, Ребров очолював Динамо з 2014 по 2017 роки та виграв з киянами два чемпіонати України, двічі – Кубок України та ще одного разу Суперкубок. Хацкевич працював з "біло-синіми" з 2017 по 2019 роки та двічі тріумфував у Суперкубку країни.

"Чому я пі**рас?"– як Шевченко їхав у таксі після гри збірної України і слухав скарги водія на свій незабитий пенальті