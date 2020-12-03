"Після перших 25-ти хвилин я був розчарований, тому що на тренуваннях ми відпрацьовували саме такі ситуації, з яких ми, в результаті, отримували голи. У другому таймі ми краще сконцентрувалися на власній грі. Ми знали, що забити Барселоні буде дивом. Нам потрібно продовжувати працювати і готуватися до нашого останнього матчу в рамках групового етапу.

"Я почуваюсь динамівцем": Реброву складно протистояти киянам у Лізі чемпіонів

Про що я говорив з футболістами в перерві? Нам вдалося забути перші 30 хвилин. Ми намагалися більше тримати м'яч. Навіть під час перерви я просив своїх гравців спробувати зіграти у свій футбол, і це спрацювало. Ми намагалися створювати ситуації, але проти такого сильного суперника, як Барселона, грати дуже складно. Цей матч також дав нам важливий досвід перед останнім поєдинком з київським Динамо.

Це здорово для країни, що Ференцварош знову грає в Лізі чемпіонів після стількох років, і дуже шкода, що клубу доводиться робити це на такому красивому стадіоні без глядачів. Думаю, результати були б зовсім інші, якби ми всі зустрічі грали при переповнених трибунах", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, Барселона розбила підопічних Реброва (3:0) та залишилась лідером групи G, маючи в активі 15 очок.

Барселона у напіврезервному складі розгромила Ференцварош, забивши три голи за 14 хвилин