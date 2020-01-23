Ребров: Лобановський ніколи не виходив на поле і не кричав

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пригадав про роботу під керівництвом Валерія Лобановського в київському Динамо наприкінці 90-х років.

"Лобановський не кричав, він за полем сидів. Він ніколи не виходив на поле. У нього не було пріоритетів, коли ми програвали або вигравали. Завжди рівне ставлення до всіх. Якщо треба комусь додаткові слова, він міг викликати. І я з ним розмовляв.

Президент Ференцвароша розповів, яку домовленість має із Ребровим

Лобановський завжди був відкритим до таких бесід. Він був дуже ерудованою людиною. На будь-яке питання була відповідь продумана і правильна", – поділився Ребров в програмі ТРЕНДЕЦЬ.

Зазначимо, що Сергій Ребров зараз тренує Ференцварош, який очолює угорський чемпіонат з 36 очками в активі та матчем у запасі.

"Заходимо, дивимося на Лобановського, а він каже: "Зняли рейтузи". Капелло, Шевченко, Блохін і Ко – про Великого Метра