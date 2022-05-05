Ребров із синами відсвяткував перший трофей на Близькому Сході – патріотична світлина
00:10 - Читать на русском
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров вирішив продемонструвати свою приналежність до народу України.
Перемога у Кубку Ліги ОАЕ стала першим трофеєм, який завоював Сергій Ребров на Близькому Сході.
Аль-Айн виграв Кубок ліги ОАЕ – перший трофей Реброва на Близькому Сході
Наставник разом зі своїми двома синами вийшов святкувати перемогу в турнірі, не забувши про важливий аксесуар – прапор України.
Додамо, що Аль-Айн також лідирує у чемпіонаті ОАЕ, маючи 52 очки після 21 зіграного туру. Друга Аль-Вахда має на 7 пунктів менше.
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