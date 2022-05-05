Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров вирішив продемонструвати свою приналежність до народу України.

Перемога у Кубку Ліги ОАЕ стала першим трофеєм, який завоював Сергій Ребров на Близькому Сході.

Аль-Айн виграв Кубок ліги ОАЕ – перший трофей Реброва на Близькому Сході

Наставник разом зі своїми двома синами вийшов святкувати перемогу в турнірі, не забувши про важливий аксесуар – прапор України.

Додамо, що Аль-Айн також лідирує у чемпіонаті ОАЕ, маючи 52 очки після 21 зіграного туру. Друга Аль-Вахда має на 7 пунктів менше.

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Serhiy Rebrov with the UAE Cup & Ukraine flag celebrating with 2 of his children pic.twitter.com/yJDqKARmMY — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 4, 2022