"Іноземці не розуміють, навіщо їм потрібен тест Купера. Ти даси їм цей тест, а через п'ять хвилин він зійде і скаже, що у нього щось болить. Його не змусиш бігти.

Ребров – про перспективи Шевченка в Дженоа: "Дивився кілька матчів і поспівчував йому"

Зараз у футболі трохи інші методи. Це дуже великий бізнес. З приходом такої кількості агентів у футбол... Вони керують футболом. Якщо гравцеві щось не подобається, агент відразу готовий знайти йому іншу команду. А коли ми бігали терпіли тест Купера, у нас не було ніяких агентів. Знали, що ми або тут, або ніде. Зараз же трохи інша ситуація", – сказав Ребров для Youtube-каналу Бомбрадир.

Після 10-ти турів чемпіонату ОАЕ команда українського фахівця лідирує у турнірній таблиці.

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