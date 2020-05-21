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Ребров і компанія гратимуть перший матч на переповненому стадіоні – оригінальний хід Ференцвароша, щоб обійти заборону

17:10 496 Читать на русском
Ребров і компанія гратимуть перший матч на переповненому стадіоні – оригінальний хід Ференцвароша, щоб обійти заборону
Сергій Ребров / Сайт Ференцвароша

Вболівальники Ференцвароша знайшли спосіб нагадати гравцям про себе, попри заборону відвідувати стадіон.

Команда Сергія Реброва вже 23 травня прийматиме Дебрецен в рамках чемпіонату Угорщини, нагадує офіційний Instagram клубу.

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Прихильники Ференцвароша особисто не зможуть прийти на трибуни, але стадіон буде заповнений іншим методом. На сидіннях розмістять великі фотографії фанатів, що дозволить футболістам хоч якось уникнути гнітючої атмосфери.

Нагадаємо, Ференцварош очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, маючи три очки переваги над Фехерваром і два матчі в запасі.

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Теги
Ференцварош Ференцварош футбольні фанати Угорщина Українці за кордоном Світ
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