Ребров і компанія гратимуть перший матч на переповненому стадіоні – оригінальний хід Ференцвароша, щоб обійти заборону

Вболівальники Ференцвароша знайшли спосіб нагадати гравцям про себе, попри заборону відвідувати стадіон.

Команда Сергія Реброва вже 23 травня прийматиме Дебрецен в рамках чемпіонату Угорщини, нагадує офіційний Instagram клубу.

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Прихильники Ференцвароша особисто не зможуть прийти на трибуни, але стадіон буде заповнений іншим методом. На сидіннях розмістять великі фотографії фанатів, що дозволить футболістам хоч якось уникнути гнітючої атмосфери.

Нагадаємо, Ференцварош очолює турнірну таблицю чемпіонату Угорщини, маючи три очки переваги над Фехерваром і два матчі в запасі.

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