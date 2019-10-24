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Ребров: Хотів придбати Маліновського в Динамо

20:13 994 Читать на русском
Ребров: Хотів придбати Маліновського в Динамо
Руслан Маліновський / офіційний сайт УЄФА

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пригадав, як хотів підсилити київське Динамо Русланом Маліновським.

"Зараз за збірну України грає Маліновський. Пам'ятаю, що він грав так само, як зараз, коли був гравцем Зорі.

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Я хотів його запросити в київське Динамо, але тоді не було можливості", – розповів Ребров в коментарі програмі Трендець.

Нагадаємо, Ребров тренував київське Динамо з 2014 по 2017 роки. Маліновський виступав за Зорю на правах оренди з 2013 по 2015 рік.

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Динамо Динамо Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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