Ребров: Хотів придбати Маліновського в Динамо

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров пригадав, як хотів підсилити київське Динамо Русланом Маліновським.

"Зараз за збірну України грає Маліновський. Пам'ятаю, що він грав так само, як зараз, коли був гравцем Зорі.

Манчестер Сіті вдома розгромив Аталанту: гол і шикарна гра Маліновського, непереконливість Менді та надія для Шахтаря

Я хотів його запросити в київське Динамо, але тоді не було можливості", – розповів Ребров в коментарі програмі Трендець.

Нагадаємо, Ребров тренував київське Динамо з 2014 по 2017 роки. Маліновський виступав за Зорю на правах оренди з 2013 по 2015 рік.

"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧ