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Ребров хоче запросити Харатіна у Ференцварош

23 жовтня 17:17 1296 Читать на русском
Ребров хоче запросити Харатіна у Ференцварош
Ігор Харатін / Фото: соцмережі

Угорський Ференцварош може поповнитись ще одним українцем. Сергій Ребров прагне підписати Ігоря Харатіна.

За інформацією FootballHub, екс-наставник Динамо Сергій Ребров, який зараз тренує угорський Ференцварош, хоче бачити у своїй команді хавбека Зорі Ігоря Харатіна.

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Зауважимо, що Харатін та Ребров вже зустрічались, коли перший виступав за київський клуб, а другий був головним тренером "біло-синіх".

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У цьому сезоні Ігор Харатін провів за Зорю 15 матчів в усіх турнірах. 23-річний півзахисник забив 2 голи та віддав одну гольову передачу у матчах за луганську команду.

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