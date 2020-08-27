"Харатін і Зубков достойні виклику в збірну. Я розмовляв з Андрієм Миколайовичем і рекомендував цих гравців. Вони заслужили своєю грою в минулому сезоні виклик до національної команди України.

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Зараз, на жаль, Олександр Зубков травмований, але, я сподіваюся, що після паузи збірних до наступних ігор кваліфікації Ліги чемпіонів він буде тренуватися в загальній групі. Я не знаю, буде давати їм шанс Шевченко чи ні. Він у мене питав рекомендації щодо цих гравців. Але чи буде він давати шанси, видніше тільки йому", – цитує слова Реброва Sport.ua.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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