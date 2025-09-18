Панатінаїкос залишився без головного тренера після звільнення португальця Руй Віторії. Тимчасово команду очолив Хрістос Контіс, який керуватиме нею у найближчих матчах.

За інформацією sdna.gr, основним кандидатом на заміну став наставник збірної України Сергій Ребров. Менеджмент греків вже розпочав переговори з низкою спеціалістів, але пріоритетом клубу залишається саме 51-річний український фахівець.

Контракт Реброва зі збірною України чинний до липня 2026 року. Водночас він обіймає і посаду віце-президента Української асоціації футболу. Повідомляється, що перші контакти між сторонами вже відбулися – тепер обговорюється можливість звільнення спеціаліста від чинних обов’язків, аби він зміг очолити Панатінаїкос.

У своїй тренерській кар’єрі Ребров також працював із Динамо, Аль-Ахлі, Ференцварошем та Аль-Айном.

Зазначимо, що Панатінаїкос пробивався у півфінал і чвертьфінал Ліги чемпіонів у 1996 і 2002 роках, але востаннє потрапляв у головний єврокубок ще в сезоні 2010/11.

