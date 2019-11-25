Ребров готовий розглянути пропозицію Динамо

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про зустрічі з президентом Динамо Ігорем Суркісом.

"Зустріч із Суркісом влітку 2019 року? Не хочу собі ніяких вістів. Якщо надійде пропозиція від Динамо, подумаю про це. Але я поважаю тих тренерів, які в Динамо працюють і віддають все. Це вже рішення президента. Зустрічі були, але ми не обговорювали питання мого повернення до Києва.

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На що в мене може бути образа на Динамо? Я навпаки вдячний Ігорю Михайловичу і Григорію Михайловичу, що вони дали мені шанс бути футболістом і тренером. Вони дали шанс почати працювати в Динамо. Є робочі моменти, президент вирішує політику клубу. У мене ніяких образ на Динамо не було в ті три роки, коли працювали разом.

Вдячний усім, радий, що зробили якийсь продукт. Що буде далі – подивимося. Я вболіваю за Динамо, переживаю, коли якісь невдачі. Іноді Ігор Михайлович може зателефонувати мені і порадитися в якихось моментах, тому що у мене вже був досвід роботи з цією командою. Щось можу порадити", – поділився Ребров в програмі Вацко Live.

Нагадаємо, вчора Сергій Ребров разом з Ференцварошем очолив турнірну таблицю чемпіонату Угорщини – його команда у важкому матчі здолала Залаегерсег.

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