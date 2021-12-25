"Я радий, що Гармашу знайшли позицію на полі. У його працездатності я не сумнівався. Гармаша необхідно було зібрати на полі, щоб він підкорився якійсь тактиці. Цей гравець грав лише серцем. Коли тобі потрібно пресингувати – став Гармаша, він бігтиме завжди. Але він мав проблеми з тим, що робити після пресингу, як повертатися у свою позицію.

Ребров оцінив ймовірність повернення в Динамо

Зараз, коли він грає на вістрі, йому не треба повертатися на свою позицію, він переважно там, у чужому штрафному. Він небезпечний, бо сильний, дуже грамотний, розумний. У штрафному майданчику будь-якому центральному захиснику з ним важко. Навіть якщо він програє верхову боротьбу, він бореться за м'яч до останнього", – сказав Ребров у програмі Бомбардир.

У нинішньому сезоні УПЛ Гармаш провів 17 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та двома асистами.

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