Ребров: Ференцварош повинен виправити помилки з першого матчу Ліги Європи проти Судуви

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров поділився очікуваннями від матчу-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти Судуви.

"Кожен матч важливий для мене, необхідно досягнути максимального результату в кожному з них. Зустріч із Судувою має особливе значення. Сподіваюся, команда покаже, на що вона дійсно здатна.

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У другому таймі з Академією Пушкаша (1:4) ми дуже погано грали в атаці. Сподіваюся, це сигнал команді повернути мотивацію. Нам потрібно вчитися на своїх помилках, якщо хочемо досягти успіху. Вірю, цього разу так і буде.

Потрібно виправити свої помилки, багато атакувати, грати агресивно і розпоряджатися моментами набагато краще, ніж у першому матчі", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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