Головний тренер національної команди Сергій Ребров висловився щодо успіхів своїх підопічних, які в останньому турі перевернули все з ніг на голову.

"Закінчуємо групову фазу Ліги націй з надзвичайно важливою перемогою, котра дає нам можливість зіграти у плей-офф за вихід до елітного дивізіону.

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Хочу подякувати команді за останні два місяці, які призвели до чотирьох безпрограшних матчів та набагато приємнішого розкладу у групі після дуже невдалого початку цього турніру у вересні.

Також, за те, що 1000 днів після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України та неперервних атак на цивільні обʼєкти та людей, вони продовжують нагадувати світу про те, що війна в Україні продовжується", – написав Ребров на своїй сторінці у соціальній мережі Insragram.

Нагадаємо, збірна України набрала 8 очок і завершила груповий етап на другій сходинці квартету В1. Як наслідок, "синьо-жовті" отримали право поборотись за вихід в дивізіон А. Жеребкування відбудеться 22 листопада о 13:00 за київським часом. Нашими потенційними суперниками є Шотландія, Сербія, Угорщина та Бельгія.

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