Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров вирішив дозаявити вінгера київського Динамо Назара Волошина, повідомляє прес-служба УАФ.

20-річний футболіст переведений із резервного списку до основного складу команди та приєднається до "синьо-жовтих" на найближчі матчі відбору ЧС-2026.

У поточному сезоні Волошин уже провів 9 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист.

Нагадаємо, що вже цієї осені збірна України стартує у відборі до ЧС-2026. Суперниками "синьо-жовтих" у групі стануть національні команди Франції, Азербайджану та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль отримає лише переможець квартету.

