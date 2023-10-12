"Синьо-жовті" провели 2 тренувальні сесії у Празі, інформує офіційний сайт УАФ.

Україна – Північна Македонія: поєдинок відбору на Євро-2024 розсудить арбітр, який фіксував фіаско Динамо з Челсі

Зранку – фітнес, який завдяки чудові погоді відбувся на свіжому повітрі, а не в залі. Увечері підопічні Реброва вийшли на поле стадіону в празькому районі Страгов для тактико-технічної роботи і чіткої підготовки до Північної Македонії. Лише один з 26 футболістів збірної тренувався індивідуально – це Денис Попов. Втім, динаміка відновлення захисника Динамо позитивна.

Нагадаємо, дуель між Україною та Північною Македонією відбудеться 14 жовтня. Початок о 16:00 за Києвом. Обидві команди після 5 турів відбору Євро-2024 мають 7 очок. Стільки ж у Італії, але вона зіграла на один матч менше.

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