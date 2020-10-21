Барселона розгромила Ференцварош в першому турі групового турніру ЛЧ з рахунком 5:1. Єдиний гол за команду Сергія Реброва забив інший українець – Ігор Харатін, який реалізував пенальті. "Синьо-гранатові" завершували гру в меншості після вилучення Жерара Піке, який тепер не зіграє в другому турі проти Ювентуса.

Голи Мессі, Фаті та Харатіна у відеоогляді матчу Барселона – Ференцварош – 5:1

Сукупність даних фактів дозволила Барселоні повторити "досягнення" 1997 року. Вперше за майже 23 роки каталонці отримали вилучення та пенальті у власні ворота в одному домашньому матчі Ліги чемпіонів. Востаннє це трапилося 5 листопада 1997-го – тоді суперником Барси стало київське Динамо, повідомляє Mister Chip.

Тоді за рахунку 0:3 був вилучений Серхі Бархуан, а гра завершилася тріумфом команди Лобановського з рахунком 4:0. Цікаво, що у тому ж матчі брав участь Сергій Ребров, який відзначився одним із голів.

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