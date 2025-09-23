"Мені відомо, що Сергій Ребров – головний тренер збірної України та ним і залишиться. Мені відомо, що Панатінаїкос дійсно розглядав Реброва як свого потенційного тренера. Але наскільки мені відомо, грекам пояснили, що переговори зараз не мають жодного сенсу, що Ребров сконцентрований на національній збірній України. Він дійсно, от дійсно, він дуже хоче вивести національну збірну України на чемпіонат світу.

Ребров проведе перемовини з УАФ щодо відходу зі збірної України – відомо, коли може покинути посаду

І зрештою, ну, давайте відверто, якщо з холодною головою, там вже емоції вщухли після того Азербайджану, якщо з холодною головою оцінювати ситуацію, ну, у кваліфікації доля збірної України все ще в руках самої збірної України. Шанси не втрачено. Ключові матчі, два матчі проти Ісландії в нас попереду. А якщо ви мою думку питаєте, я вам так скажу: я не вірю, що Ребров прийняв би пропозицію Панатінаїкоса.

До Реброва великий інтерес із Близького Сходу. І я трохи чув про цифри, які там фігурують. Ну, я вам скажу, що це цифри, від яких дуже важко відмовитись. Ну, одна справа жертвувати ними, коли здійснюється твоя тренерська мрія тренувати національну збірну своєї рідної країни. Окей, там можна заплющити очі на цифри, на різницю в сумах. Можна заплющити очі, коли в тебе на руках цікава пропозиція із топового європейського чемпіонату. Це також робота на імідж в клубі європейської топ-п'ятірки.

Але ми говоримо зараз про Грецію, ми говоримо про чемпіонат Греції. І це точно не та історія, яка викликає більше спортивного інтересу, ніж умовний чемпіонат Саудівської Аравії. Ба більше, я от постійно читаю інтерв'ю, постійно читаю якісь там відгуки, слова людей, які цікавляться футболом в тій же Саудівській Аравії. Всі говорять, що за рівнем там дуже серйозно піднявся чемпіонат і за рівнем чемпіонат Саудівської Аравії точно був би конкурентним з чемпіонатами європейської топ-п'ятірки", – розповів Вацко у програмі Вацко on air.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися чутки, що Сергій Ребров може очолити Панатінаїкос. Начебто, іменитий фахівець вже веде перемовини з клубом.

