"Ребров чудову роботу провів у Ференцвароші, тому що вивести команду, пройшовши чотирьох суперників, кожен з яких може тебе вибити. І ти все одно виходиш до групового етапу. А потім тобі ще витягують Барселону, Ювентус та Динамо, у якому ти провів стільки років.

Президент Ференцвароша розсипався у компліментах Реброву – знайшовся неочікуваний недолік

Ребров повернув їх на вершину в Угорщині, бо треба пам'ятати, що клуб дуже довго, хронічно не ставав чемпіоном", – зазначив Джулай у програмі "Футбольний сезон Коментатора".

Нагадаємо, Ребров двічі зробив Ференцварош чемпіоном після свого приходу – до цього команда вигравала першість аж у 2004 році. До того ж, українець вперше за 25 років вивів угорців до групового етапу Ліги чемпіонів.

Харатін забив черговий гол за Ференцварош – команда Реброва завершила рік впевненим лідером чемпіонату