"Важке питання! Назвеш одного – головний тренер не буде викликати у збірну України, назвеш іншого – це президент УАФ, також не будуть викликати.

Ярмоленко різко відповів на питання про можливість побити рекорд Шевченка – у нього інші цілі в збірній України

Обох обираю. Але якщо чесно, то в дитинстві моїм кумиром був Шевченко, мені він подобався. Але коли я підріс, то зрозумів, що Ребров також класний футболіст", – сказав Ярмоленко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Шевченко виступав за Динамо з 1993 по 1999 роки, після чого перебрався у Мілан. Далі були Челсі, знову Мілан і повернення до рідної команди, де він і повісив бутси на цвях (2009-2012 рр.)

Ребров захищав кольори київського клубу з 1992-го по 2000-й роки. Після вояжу у Тоттенхем, Фенербахче та Вест Хем, здійснив камбек в Динамо (2005-2007), а завершував у російському Рубіні.

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