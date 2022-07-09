"Питання було не в мені. У контракті була певна опція, і клуб її використав. Вона досить накладна для клубу, але минулого сезону ми виграли чемпіонат та Кубок. Клуб скористався цією опцією.

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Не можу сказати, що мене питали. Звичайно, мене питали, готовий я чи ні. Але клуб мав цю опцію, і якби я зараз відмовився працювати, то виплатив би чималу суму. Якщо клуб хоче продовжити, а я відмовляюсь, то треба платити компенсацію. Чи вимірювалось там мільйонами? Та байдуже, чим там вимірювалось (сміється)", – сказав Ребров у коментарі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Нагадаємо, Аль-Айн ще на рік зберіг українського фахівця, який у дебютний сезон виграв чемпіонат та Кубок ОАЕ.

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