"Звичайно, після гри всі були з опущеною головою. Три моменти, напівмоменти, можна сказати, і пропустили такі голи після стандартів. До цього не було такого. Але це хороший урок для нас перед офіційними матчами на чемпіонаті Європі. Не треба посипати голову попелом після цього матчу.

Потрібно проаналізувати, подивитись відео. Думаю, завтра буде теорія, ми подивимось і зробимо висновки. Ми створили достатньо багато моментів у цьому матчі. Це дуже важливо, бо у матчі з Німеччиною суперник був вищий за рівнем, і гра була дуже тяжка. Багато в обороні грали.

Ребров: Ми й проводимо товариські матчі для того, щоб робити в них помилки

З Польщею ми вже створили багато моментів. Забили гол, але могли забити більше. У другому таймі могли як забити, так і пропустити. Це футбол, тут потрібен результат. Втім, ми готуємось до Євро, і дуже важливо, що ті, хто не грав проти Німеччини, отримали хвилини. Для функціонального тонусу це дуже добре. Будемо готуватися до наступного матчу і для чемпіонату Європи

Як відреагував Ребров? Він дуже розлючений був, тому що ми працювали над стандартами 2-3 дні та пропустили такі м'ячі. Будемо аналізувати завтра, подивимось, що нам треба робити у наступних матчах, щоб не припускатись таких помилок", – резюмував Маліновський у розмові з прес-службою УАФ.

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