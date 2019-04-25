Ребров: Було помітно, що і Шахтар, і Динамо влаштовує нічия

Колишній головний тренер Динамо Сергій Ребров поділився враженнями від поєдинку киян проти Шахтаря.

"Коли за 90 хвилин суперники не можуть завдати жодного удару в площину воріт після якихось комбінацій, це ще одне свідчення того, що гра була дуже обережною. Такою я її і побачив.

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Команди воліли контролювати м'яч на своїй половині поля, майже не ризикували і не пресингували. Було помітно, що і Шахтар, і Динамо влаштовує нічия.

Чи зможе Динамо відіграти відставання? Попереду – сім турів, а це пристойна турнірна дистанція. Так, Шахтар рідко втрачає очки у зустрічах УПЛ, але в Динамо не повинні про це думати. Потрібно зосередитися на своїй роботі і перемагати в кожному матчі", – цитує Реброва "Команда №1".

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