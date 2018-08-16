Ребров: Блохін взяв мене на ЧС-2006 під тиском громадськості та Динамо

Екс-форвард Динамо та збірної України Сергій Ребров розповів, як поїхав з "жовто-блакитними" на Мундіаль в Німеччину.

"Відверто кажучи, цього турніру в моїй біографії цілком могло і не бути. Досі здається, що Олег Блохін включив мене в заявку під тиском громадськості і клубу. Якщо пам'ятаєте, я повернувся в Динамо в 2005, і в наступному сезоні мене визнали найкращим гравцем чемпіонату. До цього моменту Олег Блохін викликав мене рідко – і виключно на матчі товариського характеру. У відбірковому циклі я толком задіяний не був.

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Загалом, я був здивований цим викликом і тим, що мене випустили в старті проти Саудівської Аравії. Добре, що забив, і спасибі Олегу Блохіну, що дав шанс", – цитує Реброва Команда 1.

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