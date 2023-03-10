Ребров без Ярмоленка вийшов на вершину чемпіонату – Аль-Айн розбив прямого конкурента з 3 екс-гравцями АПЛ
Втрата Андрія Ярмоленка не заважає Аль-Айну продовжувати серію потужних результатів.
Чемпіонат ОАЕ, 19 тур
Аль-Вахда – Аль-Айн – 0:3
Голи: Єдвай, 25, Лаба, 65, Канеду, 68
Вилучення: Алькарбі, 56 (АВ)
Команда Реброва отримала шанс вийти в лідери турнірної таблиці, але суперник був непростим. Аль-Вахда мала стільки ж очок (37) і може похизуватися 3 гравцями з великим досвідом на рівні АПЛ – хавбеки Аллан, Адріен Сілва і вінгер Матеус Перейра.
Гості вийшли вперед завдяки курйозному голу Єдвая на 25-й хвилині. Віце-чемпіон світу явно планував верхову передачу, але м'яч з відстані 35 метрів ідеально закрутився під поперечку воріт.
В дебюті другої половини Аль-Вахда залишилася в меншості – Алькарбі покарали прямою червоною за грубий підкат в центрі поля. Підопічні Реброва швидко скористалися перевагою, добивши суперника подвійним ударом. Лаба з кількох метрів заніс м'яч у ворота, а Канеду замкнув простріл лівого захисника Еріка. Бразилець видав розкішний спринт, нагадавши, чому ним цікавився Шахтар.
Аль-Айн здобув другу поспіль перемогу 3:0 і принаймні тимчасово вирвався на вершину. Завтра команду Реброва можуть посунути Аль-Ахлі (-1 очко) та Аль-Васл (-2).
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