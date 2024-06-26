"Я вдячний гравцям за те, як вони реагували, як вони відіграли зі Словаччиною. І сьогодні, я думаю, усі бачили, що ми намагалися виграти цю гру, створювати моменти. Було достатньо моментів, але ми грали проти однієї з топових збірних, і це було дуже важко. На жаль, ми не використали моменти. Сьогодні жодних претензій до гравців немає.

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Спочатку ми не планували грати з трьома центральними захисниками, але коли отримав травму Михайло Мудрик, обрали цей варіант, бо справді потрібно було створювати більше навантаження на штрафний майданчик суперника. Лише вчора один раз спробували цю схему на тренуванні й сьогодні вийшли так грати. І це не просто, бо протистояли одній із топ-команд.

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Навіть не запитував, який результат в паралельному матчі. Ми повинні концентруватися на нас. Багато мали моментів. На жаль, ми грали проти дуже сильного опонента.

У нас наймолодша команда на Євро, це дуже велика перспектива, але так – ми засмучені. Я дивлюся в майбутнє, і збірна України буде дуже конкурентоздатною.

Дуже вдячні вболівальникам. Їх сьогодні дуже багато було українців, і вони справді підтримували нас. Як я казав, сьогодні хлопці віддали все, показали характер. На жаль не перемогли, але вважаю, що цю гру можна занести в позитив", – сказав Ребров у коментарі Суспільне Спорт.

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