Ребров – про Ярмоленка: В Англії треба працювати над собою – іншого шляху немає

Український наставник угорського Ференцвароша Сергій Ребров підтримав півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка, який забив переможний гол у ворота Челсі (3:2) у матчі 32-го туру англійської Прем'єр-ліги.

"Я радий, що Андрій відновився після травми. Сподіваюсь, після цього гола тренер буде більше довіряти йому. Мені завжди подобалося працювати з Ярмоленком. Він дуже порядний хлопець, завжди переживає за команду. У нього хороший рівень. Я сподіваюсь, після голу в ворота Челсі Андрій буде отримуватиме більше ігрового часу і буде всіх нас тішити.

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В Англії, щоб домогтися успіху – треба працювати над собою. Іншого шляху немає. І це у будь-якій команді. А у такій хорошій команді, щоб потрапити до складу, потрібно багато працювати. У Вест Хемі велика конкуренція. Вірю, що у Андрія додасться впевненості, а у тренера з'явиться довіра до футболіста", – сказав Ребров у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, Ребров захищав кольори Вест Хема у сезоні 2004/05, відіграв за лондонську команду 32 поєдинки у всіх турнірах та забив 2 голи.

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