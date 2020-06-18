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Ребров – про повернення до Києва: Тренерське крісло Динамо – це електричний стілець

16:00 - Читать на русском
Ребров – про повернення до Києва: Тренерське крісло Динамо – це електричний стілець
Сергій Ребров та Ігор Суркіс / Фото ФК Динамо

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров роздратовано відповів на питання щодо пропозиції знову очолити Динамо.

"Про Динамо, мені здається, взагалі некоректно говорити: у команди є тренер. І я на власному досвіді знаю, як неприємно читати чутки, що тебе не завтра так післязавтра замінить той чи інший колега.

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Тренерське крісло в Динамо – як електричний стілець. Варто програти всього один матч Шахтарю – і преса приймається підбирати тобі наступника, пропонуючи часом абсолютно божевільні варіанти. Скажу вам так: якщо президент клубу вирішить, що пора щось змінювати, ви про це неодмінно дізнаєтеся", – заявив Ребров для FootClub.

Нагадаємо, український фахівець достроково оформив чемпіонство в угорській першості з Ференцварошем.

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