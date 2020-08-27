Ребров – про перемогу над Селтіком: Ми грали проти найсильнішого нашого суперника

"Ми грали з нашим найсильнішим суперником в єврокубках на даний момент. Все йшло за планом. Звичайно, може, суперник недостатньо часто пробивав, він більше володів м'ячем. Але в матчі важливе не володіння м'ячем, а те, хто скільки голів заб'є.

Ліга чемпіонів: Ребров вибив Селтік, Динамо дізналося всіх потенційних суперників у 3 раунді, Мілевський і Ко йдуть далі

Ми знали, що суперник планує побудувати певні коридори, ми хотіли їх закрити. У першому таймі ми багато захищалися, а в другому були дуже організовані. Ми забили Селтіку два голи з 3-4 ударів, але не можна сказати, що слабкістю шотландського чемпіона є захист.

Ми намагалися зіграти на контратаках, адже у нас є швидкі гравці. Всі знають про Токмака, наскільки він швидкий. І він користується цим в гольових ситуаціях. Мені дуже сподобалося, як ми побудували наші атаки. Ми боролися з дуже сильним суперником, і я задоволений результатом", – цитує Реброва офіційний сайт угорського клубу.

Нагадаємо, жеребкування наступного етапу кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня, тоді свого суперника дізнається і київське Динамо.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи