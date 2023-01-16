"Важко передати словами лють, яку відчуваю, дивлячись на жахливі сцени неспровокованої та жорстокої агресії проти нашої країни.

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Черговий обстріл російських ракет знову вразив цивільну інфраструктуру – зруйнував багатоповерховий будинок у місті Дніпро. Не втомлюся повторювати: лідери з усього світу повинні робити більше, щоб допомогти припинити страждання українського народу!

Безмежна подяка та повага рятувальникам та волонтерам, які допомогли врятувати якомога більше людей. І найщиріші співчуття усім, хто постраждав від цієї трагедії. Україна ніколи не забуде цього та всіх інших страждань, які Росія принесла нашим людям!" – написав Ребров на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. Удару завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі. На цей час відомо про 35 загиблих, поранені 75 осіб, триває пошук мешканців під завалами.

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