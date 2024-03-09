"Коли я розмовляю з тренерами команд, то майже всі вони "за". Вони розуміють, що з U-21 вони можуть брати гравців, які допоможуть їм у майбутньому.

Зоря виступила проти відновлення чемпіонату U-21: "Давайте краще ці кошти скеруємо на те, щоб виграти цю кляту війну"

З іншого боку зараз багато команд, які вже використовують гравців U-19. Як я казав, повернення чемпіонату U-21 – це моє бажання. Я хочу, щоб у нас було більше молодих футболістів, які отримуватимуть ігрову практику. Я розмовляю з тренерами та керівниками клубів.

Зараз це неможливо. Але в майбутньому... Я й надалі якось намагатимусь розв'язати це питання. Для молодіжної збірної та для мене це важливо", – сказав Ребров в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, низка команд вже виступила проти відновлення чемпіонату U-21. Про небажання викидати гроші на вітер заявили Зоря, Рух, СК Дніпро-1 та інші.

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