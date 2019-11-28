Ребров – один із найкращих українських тренерів, – форвард Ференцвароша Сігневіч

Нападник Ференцвароша Ніколай Сігневіч прокоментував нічию в матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти Еспаньйола (2:2).

"Суперник сильний. Не можу сказати, що результат поганий, але апетит приходить під час їжі. У другому таймі ми грали краще, контролювали хід поєдинку. Втрачати перемогу на останніх хвилинах завжди неприємно.

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Можливо, якби ми перемогли сьогодні і приїхали в Разград з думкою, що нас влаштовує і нічия, то це могло б негативно позначитися. Результат, напевне, задовільний. Кінцівка, звичайно, підвела, але для нас не так погано, що потрібно перемагати, а не тільки сидіти ззаду. У нас вже була така ситуація проти Динамо Загреб в плей-офф ЛЧ, коли влаштовувала нічия.

Чемпіонат Угорщини – непоганий. Багато хороших гравців. Інфраструктура на гідному рівні. Під керівництвом Реброва у нас все добре, ви і самі розумієте. Він – один з найкращих ваших тренерів", – поділився Сігневіч в коментарі Football.ua.

Нагадаємо, Ференцварош під керівництвом Реброва в меншості не втримав перемогу в поєдинку з Еспаньйолом (2:2).

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