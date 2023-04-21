"До завершення свого нинішнього контракту з клубом я більше не буду говорити на цю тему. Я поважаю свій контракт і свій клуб, у якому я працюю. Зараз Аль-Айн – єдина команда в ОАЕ, яка змагається в трьох турнірах – два Кубки і ми боремося за чемпіонство. Я не знаю, що в нас з цього вийде. Але я впевнений, що ми боротимемося до кінця і будемо намагатися максимально вдало виступати в усіх турнірах. І в цій ситуації я хочу максимально зосередитися на своїй команді. І я не збираюся нічого коментувати, ніякі публікації. Бо зараз, якщо Ребров щось не прокоментував, то в нього є щось за спиною. Вважають, що я щось приховую.

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Ще раз повторюю: я поважаю свою країну, поважаю національну збірну своєї країни, поважаю тих тренерів, які працювали і працюють там. І, якщо ви запитаєте мою думку, то я скажу, що в Україні достатньо кваліфікованих тренерів, роботу яких я поважаю, і які працюють в Україні. Той же Юрій Вернидуб, Роман Григорчук, той же Віктор Скрипник. Вони працюють і роблять це успішно багато років. Я вважаю, що Ребров – це не єдиний кандидат на позицію головного тренера національної команди. Я назвав багато тренерів, які гідні збірної. Той самий Юрій Калітвінцев може претендувати.

І мені дуже неприємно було чути слова Мирона Маркевича. Якого я поважаю, який дуже успішно працював в Україні, недовго, але працював зі збірною. Він розуміє, що таке щоденна праця тренера, наскільки це складно. І коли він заявляє на всю країну, що Україна чекає Месію, то він ображає себе. Не мене, не асоціацію. Я не знаю, що він хотів показати цим. Я вважаю, що в Україні достатньо тренерів. Це не моя прерогатива. Це не я обираю тренера національної збірної. І я не винен, що в мене контракт до кінця червня. Я сам буду ухвалювати рішення.

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Ті коментарі, що доходять звідси – я коментую своє майбутнє місцевим журналістам. І якщо там хтось почув слово "Іншалла" і якось його переклав… Хто бував в ОАЕ, знає, що це слово промовляється тут після багатьох ситуацій. І слово "Іншалла" має на увазі взагалі все. Дасть Бог – значить дасть. Не дасть – теж добре. Це слово означає: "Окей, почекайте і ви про все дізнаєтеся". А зараз це слово інтерпретують, ніби я сказав "Дасть Бог і я продовжу контракт з Аль-Айном".

Ще раз, я поважаю свою команду, свою роботу, ще більше я поважаю національну збірну своєї України. Але це питання не до мене, а до асоціації. Я вважаю, що це повинні коментувати не журналісти, а представники УАФ. А не адресувати це все до мене. Бо зараз складається враження, що всіх уже Ребров дістав. А я сиджу тут, спокійно працюю і взагалі нічого про це не знаю, коли мені телефонують мої друзі і кажуть: "Слухай, те, що відбувається в Україні, це не нормально".

Тому зараз я хотів би ще раз прокоментувати ту ситуацію, яка є, і ще раз сказати: я ніколи не відмовлявся працювати зі збірною України. Особливо в тій ситуації, у якій перебуває наша країна. Але я хочу, щоб всі поважали мене і мій контракт з Аль-Айном, дали мені допрацювати, і тоді я ухвалю рішення", – поділився Ребров у інтерв'ю Telegram-каналу Бомбардир.

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