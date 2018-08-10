Ребіч продовжив контракт з Айнтрахтом

Овертайм — 13:00 806
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"Якби я грав з Азаром, то виписував би йому підсрачники на кожному тренуванні". Брутальні правила життя Роя Кіна
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Супряга сьогодні пройде медогляд у Динамо, – ЗМІУкраїна — 10:53 1411
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Найцікавіше про трансфери, оцінка перспектив у топ-6 та знайомство з новачками. Прев'ю АПЛ сезону-2018/19Англія — 09:00 2559
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Манчестер Юнайтед – Лестер Сіті: анонс матчу-відкриття АПЛАнглія — 08:30 734
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Зоря – Брага: луганці не мають атаки, Караваєв – герой, прокляття Каріуса витає над УкраїноюЛіга Європи — 00:48 4640
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