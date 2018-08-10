Ребіч продовжив контракт з Айнтрахтом

Півзахисник Айнтрахта Анте Ребіч підписав новий контракт з клубом.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з вінгером Анте Ребіча. Нова угода розрахована до 2022 року.

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Хорвата після вдалого виступу на чемпіонаті світу-2018 пов'язували з Баварією, яку очолив його екс-наставник гравця Ніко Ковач, та Манчестер Юнайтед.

Ребіч відіграв важливу роль в успіху збірної Хорватії на Мундіалі, де "картатим" вдалось дійти до фіналу турніру, поступившись там збірній Франції з рахунком 2:4.

Айнтрахт у сезоні 2017/2018 виграв Кубок Німеччини, перегравши у фіналі Баварію (3:1).