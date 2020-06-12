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Ребіч отримав червону за брутальний удар в плече суперника – відео епізоду

22:42 587 Читать на русском
Ребіч отримав червону за брутальний удар в плече суперника – відео епізоду
Анте Ребіч / Getty Images

Форвард Мілана Анте Ребіч перестарався з боротьбою у матчі 1/2 фіналу Кубка Італії проти Ювентуса.

 
Анте Ребіч 17’
17’ Анте Ребіч

Головний арбітр зустрічі Даніеле Орсато вилучив хорвата вже на 17 хвилині.

Ювентус – Мілан: стартові склади та відеотрансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Італії

Ребіч високо задер ногу і ледь не розтрощив плече оборонцю Ювентуса Даніло. Рефері не церемонився з розбишакою – пряма червона.

Зауважимо, що перший матч півфіналу Мілан також догравав у меншості через дві жовті Тео Ернандеса.

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