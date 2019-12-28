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Ребіч хоче покинути Мілан після чотирьох місяців у клубі – хорват прагне повернутися в Бундеслігу

10:02 292 Читать на русском
Ребіч хоче покинути Мілан після чотирьох місяців у клубі – хорват прагне повернутися в Бундеслігу
Анте Ребіч / Tuttosport

Нападник Мілана та збірної Хорватії Анте Ребіч хоче повернутися в німецький Айнтрахт.

На початку вересня Мілан виміняв хорвата на португальця Андре Сілву. Але Ребіч досі не може освоїтися в новому клубі: він отримує мінімальну кількість ігрової практики (6 матчів, всього 166 хв у Серії А) і не може проявити своїх найкращих якостей (жодної результативної дії).

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Хорват вже попросив свого агента посприяти його поверненню в Айнтрахт, інформує MilanNews. Італійський клуб також не проти позбутися 26-річного гравця, який розчарував керівництво. Очікується, що Ребіч перейде в Айнтрахт на правах оренди до кінця поточного сезону.

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