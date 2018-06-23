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Ребіч: Аргентина залишила таке погане враження, що я передумав просити футболку у Мессі

18:40 1510 Читать на русском
Ребіч: Аргентина залишила таке погане враження, що я передумав просити футболку у Мессі
Анте Ребіч / фото: ФІФА

Нападник збірної Хорватїі Анте Ребіч розповів, що передумав просити футболку у Ліонеля Мессі після матчу проти Аргентини у 2 турі чемпіонату світу-2018.

"Якщо чесно, я хотів попросити у Мессі футболку для мого друга. Він великий шанувальник Лео. Але аргентинці залишили таке погане враження, що я передумав просити футболку у Мессі.

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Якщо чесно, я чекав набагато більшого від Аргентини. Хоча б від тих футболістів, які грають в Прем'єр-лізі, які звикли до високого ритму і єдиноборств.

Ви бачили Ніколаса Отаменді – на четвертій хвилині Манджукіч обійшов його і той почав кататись по газону. Я розчарований поведінкою, їх недотриманням фейр-плей, не кажучи вже про те, як вони нас провокували. Спортсмени повинні вміти програвати", – цитує Ребіча Goal.com.

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Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

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ЧС 2018 Хорватія Хорватія Анте Ребіч Анте Ребіч Аргентина - Хорватія Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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