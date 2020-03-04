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Реал влітку може звільнити Зідана – "вершкові" вже контактували з представниками нового тренера

15:08 1896 Читать на русском
Реал влітку може звільнити Зідана – "вершкові" вже контактували з представниками нового тренера
Маурісіо Почеттіно та Зінедін Зідан / Фото з відкритих джерел

На тренерському містку королівського клубу вже влітку можливі кардинальні зміни.

Лідер чемпіонату Іспанії – мадридський Реал – влітку може змінити головного тренера, повідомляє видання The Independent. Керівництво "галактікос" розлютила поразка у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:2). Окрім того, продовжують ширитися чутки про напружені відносини коуча з досвідченими гравцями команди. Стосунки з президентом клубу Флорентіно Пересом також залишають бажати кращого.

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Як наслідок, у клубі розглядають можливіть освіжити тренерський місток і одним з кандидатів на заміну Зідану є Маурісіо Почеттіно, який раніше очолював лондонський Тоттенхем. Боси Реала попросили представників Почеттіно повідомляти їх про всі новини, що стосуються працевлаштування аргентинського фахівця.

Нагадаємо, Зідан очолив Реал у 2016 році і, вигравши з командою три Ліги чемпіонів поспіль, покинув клуб. У березні 2019 року він повернувся до роботи з "галактікос".

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