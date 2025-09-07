Реалу влаштували звірячу "м'ясорубку" на молодіжному КЧС – суперник Мадрида отримав три вилучення (ВІДЕО)
Чвертьфінал молодіжного Клубного чемпіонату світу між Реалом та Рівер Плейт перетворився на справжню бійню.
Команда "вершкових" U-18 здобула перемогу з рахунком 2:0, але пережила небачену жорстокість з боку аргентинців. Рівер догравав матч увісьмох.
Перше вилучення сталося на 35-й хвилині, коли Гонсало Перейра, падаючи, ногою вліпив по голові Рубена Лопеса. По перерві Сіріло Перейра отримав свою другу жовту картку за явний зрив атаки, а на "десерт" Еміліано Кевадо був вилучений за хамський фол проти Єремая Рамоса. Після фінального свистка команди пішли "стінка на стінку", емоції ледь вдалося вгамувати.
Реал пробився у півфінал молодіжного КЧС, склавши компанію Барселоні, Палмейрасу та Расінгу.
