Чвертьфінал молодіжного Клубного чемпіонату світу між Реалом та Рівер Плейт перетворився на справжню бійню.

Команда "вершкових" U-18 здобула перемогу з рахунком 2:0, але пережила небачену жорстокість з боку аргентинців. Рівер догравав матч увісьмох.

Чемпіони світу здичавіли у матчі Клубного ЧС – кату України довелося тікати з поля від самосуду (ВІДЕО)

Перше вилучення сталося на 35-й хвилині, коли Гонсало Перейра, падаючи, ногою вліпив по голові Рубена Лопеса. По перерві Сіріло Перейра отримав свою другу жовту картку за явний зрив атаки, а на "десерт" Еміліано Кевадо був вилучений за хамський фол проти Єремая Рамоса. Після фінального свистка команди пішли "стінка на стінку", емоції ледь вдалося вгамувати.

Реал пробився у півфінал молодіжного КЧС, склавши компанію Барселоні, Палмейрасу та Расінгу.

??? Las acciones de las 3 rojas para los jugadores de River sub 18 vs el Real Madrid en las semis del mundial de clubes: pic.twitter.com/c2xa0b4F72 — Mr. Asubío (@MrAsubio) September 7, 2025

